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Bertrand Traore Başakşehir için İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 20.08.2022
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Bertrand Traore Başakşehir için İstanbul’da

Son dakika haberi...Medipol Başakşehir’in anlaşmaya vardığı Bertrand Traore İstanbul’a geldi. Başakşehir’de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton’ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, “Çok genç yaştan beri Eddie Newton’ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum” dedi.

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