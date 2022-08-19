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Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığına dava

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Fenerbahçe’den İçişleri Bakanlığına dava

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011 ve sonrasında yaşananlar için İçişleri Bakanlığına karşı "maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası" açıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, İçişleri Bakanlığına karşı "maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası" açıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

"İTİBARIN İADESİ" TALEP EDİLİYOR

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz tarafından, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında Savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda Şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle, T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 Esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz."

BAŞKAN ERDOĞAN MEKTUP YAYIMLAMIŞTI

Başkan Reecp Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 'Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlığıyla yazdığı mektupta, "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİKE DAVASINDA NE OLMUŞTU?

3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda Şike" davasında yapılan ceza yargılaması 10 yıllık bir sürecin ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen karar sonrasında son bulmuştu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılaması yapılan ve "tehdit, şike, teşvik primi" suçlamalarını içeren davaya ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

Yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararları temyiz edilmiş, temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesine gelmişti. Temyiz incelemesinin ardından Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki beraat hükümleri onanmıştı.

38 SAVCI VE HAKİM MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, yıl başında aldığı kararla, Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç etmişti.

Daha önce FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilip şike kapsamında ikinci kez meslekten çıkarılan hakim ve savcılar şunlar:

"Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Zekeriya Öz, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu."

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