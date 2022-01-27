Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili son dakika kararı! 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç edildi

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, şike davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetciler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkındaki beraat kararıyla ilgili 'Kesinleşme Şerhi'nin düzenlendiğini açıklamıştı.



Kesinleşme Şerhi'nin düzenlenmesinin ardından dava kapandı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, şike davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetciler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkındaki beraat kararıyla ilgili 'Kesinleşme Şerhi'nin düzenlendiğini açıklamıştı.



Kesinleşme Şerhi'nin düzenlenmesinin ardından dava kapandı.

Ayrıntılar geliyor...