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Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili son dakika kararı! 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili son dakika kararı! 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç edildiği duyuruldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, şike davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetciler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkındaki beraat kararıyla ilgili 'Kesinleşme Şerhi'nin düzenlendiğini açıklamıştı.

Kesinleşme Şerhi'nin düzenlenmesinin ardından dava kapandı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, şike davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetciler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkındaki beraat kararıyla ilgili 'Kesinleşme Şerhi'nin düzenlendiğini açıklamıştı.

Kesinleşme Şerhi'nin düzenlenmesinin ardından dava kapandı.

Ayrıntılar geliyor...

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