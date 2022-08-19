Ümraniyespor-Galatasaray CANLI ANLATIM | Ümraniyespor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI BİR İLKİ BARINDIRIYOR

Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak ve aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.