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Haberler Spor Haberleri Ümraniyespor-Galatasaray CANLI ANLATIM | Ümraniyespor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ümraniyespor-Galatasaray CANLI ANLATIM | Ümraniyespor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Ümraniyespor-Galatasaray CANLI ANLATIM | Ümraniyespor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor. Bu akşam HangiKredi Ümraniyespor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Ümraniyespor - Galatasaray maçının 11'lerinde kimler var? Detaylar ahaber.com.tr'de...

Ümraniyespor-Galatasaray CANLI ANLATIM | Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇ NEREDE?

Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: SERKAN, GÖKSU, ALLYSON, GLUMAC, LENJANI, OĞUZ, AVOUNOU, GERALDO, MRSIC, DEL VALLE, BETTALEB

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, VAN AANHOLT, TORREIRA, EMRE AKBABA, YUNUS, OLIVEIRA, KEREM, SEFEROVIC

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ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor - Galatasaray maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstleniyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI BİR İLKİ BARINDIRIYOR

Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak ve aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM 4 KERE KARŞILAŞTI

İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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