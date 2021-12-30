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"Futbolda şike" davasında flaş gelişme: 161 yıl hapis cezası olan eski polis Lokman Yanık Kayseri'de yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Futbolda şike davasında flaş gelişme: 161 yıl hapis cezası olan eski polis Lokman Yanık Kayseri’de yakalandı

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Lokman Yanık Kayseri'de yakalandı.

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