Avrupa’da ses getiren transfer: Artık Manchester United forması giyecek

60 MİLYON STERLİN

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, iki mağlubiyetle ligde son sırada yer alan puansız Manchester United, bu transfer için Real Madrid'e 60 milyon sterlin bonservis ve performansa dayalı 10 milyon sterlin prim ödeyecek. Casemiro'yla ise bir yıl daha opsiyonlu olmak üzere dört sezonluk anlaşma yapılacak.