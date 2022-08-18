Genç yetenek resmen Trabzonspor’da: KAP bildirimi yapıldı

İŞTE GENÇ YETENEĞİN MALİYETİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.

Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir."