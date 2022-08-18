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Genç yetenek resmen Trabzonspor'da: KAP bildirimi yapıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Genç yetenek resmen Trabzonspor’da: KAP bildirimi yapıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kadrosuna takviyeler yapmayı sürdürüyor. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Mountassir Lahtimi'nin transferi için Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlandığını vurgulandı. 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için 600 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

Trabzonspor, Fas Ligi takımlarından Fath Union Sport'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi transfer ettiğini açıkladı.

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Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.

Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir."

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