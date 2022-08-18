Sivasspor'dan İsveç'te kötü sonuç
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 mağlup oldu.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö karşısında direnemedi. Temsilcimiz, zorlu mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0
23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.
30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1
42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı.
68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1
73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö maçı 3-1 kazandı.
İLK 11'LER
Malmö: Johan Dahlin, Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Niklas Moisander, Joseph Ceesay, Moustafa Zeidan, Erdal Rakip, Anders Christiansen, Isaac Kiese Thelin, Veljko Birmancevic
Sivasspor: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James
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