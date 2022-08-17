17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Umut Bozok Trabzonspor'a haber gönderdi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Umut Bozok Trabzonspor’a haber gönderdi

Son dakika haberi...Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Umut’un Trabzonspor’un kendisine yaptığı 1 milyon euroluk teklifi kabul edeceği ifade edildi.

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