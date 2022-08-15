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Trabzonspor Marc Bartra transferini KAP'a bildirdi! İşte transferin detayları

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Trabzonspor Marc Bartra transferini KAP’a bildirdi! İşte transferin detayları

Trabzonspor, yeni transferi Marc Bartra'yı KAP'a bildirirken ödenecek bonservis bedeli ve yıllık ücreti de duyurdu. Bordo mavililer Bartra için 1 milyon 250 bin Euro bonservis ödeyecek. Yıldız oyuncu ise yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret kazanacak.

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