Trabzonspor - Atakaş Hatayspor CANLI ANLATIM - SKOR | İlk 11'ler... (Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?)
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçlarıyla devam ediyor... Trabzonspor bu akşam evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Zorlu müsabaka bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçlarıyla sürüyor.
Trabzonspor bu akşam evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Zorlu müsabaka bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve maç Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Akyazı Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas, Abdülkadır, Vısca, Trezeguet, Cornelıus.
Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saint Louis, Lobjanidze, Kaabi.
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
SAAT: 21:00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR'UN İLK HAFTA KARNESİ
Yeni sezona Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlayan bordo-mavililer, lige de İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek üç puanla start vermişti.
Hedef bu akşam da kazanıp, seriyi devam ettirmek.
Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.
KAPALI GİŞE
Bordo-mavili taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor.
Dün itibarıyla bilet satış rakamı 35 bini geçti.
Maç saatine kadar satışa sunulan diğer biletlerin de tamamen tükenmesi ve Şenol Güneş Stadı'nın tam kapasite dolması bekleniyor.
FIRTINA 25 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig'de Trabzonspor evinde 25 maçtır kaybetmiyor.
Sahasında son yenilgisini iki sezon önce 8 Mart 2021'de 3-1'lik skorla Alanyaspor karşısında alan bordo-mavililer, ligde daha sonra Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı 25 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.
İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI
Bugün:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
Yarın:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
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