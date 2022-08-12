Trabzonspor - Atakaş Hatayspor CANLI ANLATIM - SKOR | İlk 11'ler... (Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?)

KAPALI GİŞE

Bordo-mavili taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor.

Dün itibarıyla bilet satış rakamı 35 bini geçti.

Maç saatine kadar satışa sunulan diğer biletlerin de tamamen tükenmesi ve Şenol Güneş Stadı'nın tam kapasite dolması bekleniyor.