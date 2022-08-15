Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu! Fırtına'da 4 eksik var
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a konuk olacak. Danimarka'da avantaj arayacak olan Karadeniz ekibinin kamp kadrosu açıkladı. Bordo mavililerde 4 eksik var.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.
Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
İŞTE KAMP KADROSU! 4 EKSİK VAR
Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
YENİ TRANSFERLER LİSTEDE
Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.
Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.
AVCI İLE 3. KEZ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı.
İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.
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