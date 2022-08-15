Trabzonspor’un Kopenhag kadrosu belli oldu! Fırtına’da 4 eksik var

AVCI İLE 3. KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı.