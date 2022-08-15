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Beşiktaş'ta kritik hafta! Fassnacht gemileri yaktı

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Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Beşiktaş’ta kritik hafta! Fassnacht gemileri yaktı

Beşiktaş ve Young Boys arasında yapılan pazarlıklarda orta noktanın bulunamaması sonrasında devreye Fassnacht girdi. 28 yaşındaki İsviçreli futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşüp Siyah-Beyazlılar’a transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istedi.

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