Konyaspor ile Başakşehir puanları paylaştı

MAÇ ESKİŞEHİR'DE OYNANDI

TFF Maç Planlama Müdürlüğü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı. Raporun ardından TFF, Konyaspor - Başakşehir maçının Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar vermişti.



Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



''Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir. TFF'nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır.'