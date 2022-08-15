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Konyaspor ile Başakşehir puanları paylaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Konyaspor ile Başakşehir puanları paylaştı

Süper Lig'in 2. haftasında, Avrupa kupalarına sürpriz şekilde havlu atan Konyaspor ile yoluna dolu dizgin devam eden Başakşehir FK karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puana razı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin yetersiz olması nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

MAÇ ESKİŞEHİR'DE OYNANDI

TFF Maç Planlama Müdürlüğü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı. Raporun ardından TFF, Konyaspor - Başakşehir maçının Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar vermişti.

Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir. TFF'nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır.'

STAT: Yeni Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Uğurcan Yazgılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 59 Amilton), Rahmanovic (Dk. 88 Pavicic), Bytyqi (Dk. 86 Muric), Muhammet Demir (Dk. 59 Cikalleshi)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 54 Biglia), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk.89 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Mounir (Dk. 54 Serdar Gürler), Szysz (Dk. 89 Okaka)

SARI KARTLAR: Calvo (Konyaspor) - Mahmut Tekdemir, Biglia, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)

5'inci dakika sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda top az farkla auta gitti.

36'ncı dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Mounir, pasını Szysz'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top auta çıktı.

43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme ceza sahasına girdikten sonra Soner Dikmen'i gördü. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

53'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin şutunu Volkan Babacan güçlükle kontrol etti.

86'ncı dakikada Lima'nın kaleci Volkan Babacan'a vermek istediği pas kısa kaldı. Rahmanovic'in hareketlendiği topa Duarte son anda kayarak müdahale etti ve Rahmanovic'e çarpan top yandan auta gitti.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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