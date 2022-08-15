CANLI İZLE | Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı | İlk 11’ler | CANLI SKOR | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
SON DAKİKA! Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta kapanış maçı Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla son bulacak. Lig’de Kasımpaşa evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? Maçın hakemi kim? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
SON DAKİKA... Süper Lig'de futbol keyfi sürüyor. Lig'in kapanış maçında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar…
MAÇIN HAKEMLERİ
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının orta hakemi Mete Kalkavan.
Maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy.
Alper Ulusoy, Pazar günü oynanan Alanyaspor - Beşiktaş maçında da AVAR olarak görev yapmıştı.
AVAR'da ise Emre Malok görev alacak.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynamıyor.
Zorlu mücadele Bein Spoerts HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
- EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
- KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!
- Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? YÖK takvimi
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Ağustos evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama!
- İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?
- KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?
- DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları