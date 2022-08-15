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CANLI İZLE | Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı | İlk 11’ler | CANLI SKOR | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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CANLI İZLE | Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı | İlk 11’ler | CANLI SKOR | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

SON DAKİKA! Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta kapanış maçı Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla son bulacak. Lig’de Kasımpaşa evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? Maçın hakemi kim? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA... Süper Lig'de futbol keyfi sürüyor. Lig'in kapanış maçında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar…

MAÇIN HAKEMLERİ

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının orta hakemi Mete Kalkavan.

Maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy.

Alper Ulusoy, Pazar günü oynanan Alanyaspor - Beşiktaş maçında da AVAR olarak görev yapmıştı.

AVAR'da ise Emre Malok görev alacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynamıyor.

Zorlu mücadele Bein Spoerts HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

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