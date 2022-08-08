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Canlı | Başakşehir - Kasımpaşa CANLI ANLATIM! İstanbul derbisinde kazanan kim olacak?

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Canlı | Başakşehir - Kasımpaşa CANLI ANLATIM! İstanbul derbisinde kazanan kim olacak?

Süper Lig'in ilk haftasındaki İstanbul derbisinde Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu lacivertliler lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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