Galatasaray'da ayrılık: Sözleşme feshi KAP'a bildirildi
Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla, Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını duyurdu.
Galatasaray, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
19 MAÇTA 1 GOL ATTI
2019/20 sezonunda Eskişehirspor'dan transfer edilen Nijeryalı, daha önce Eyüpspor ve Konyaspor'a kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta görev yapn Nijeryalı futbolcu 1 gol kaydetti.
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