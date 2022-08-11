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Haberler Spor Haberleri SON DAKİKA! Medipol Başakşehir - Breidablik CANLI ANLATIM | İşte ilk 11'ler... (Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda?)

SON DAKİKA! Medipol Başakşehir - Breidablik CANLI ANLATIM | İşte ilk 11'ler... (Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda?)

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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SON DAKİKA! Medipol Başakşehir - Breidablik CANLI ANLATIM | İşte ilk 11’ler... Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda?

Son dakika spor haberleri…  UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik ekibini konuk ediyor. Maçın canlı anlatım - skorunu ahaber.com.tr'en takip edebilirsiniz... (Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta?)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir evinde İzlanda'nın Breidablik ekibini ağırlıyor.

Maçın canlı anlatım - skorunu ahaber.com.tr'en takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Breidablik maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te TRT Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.

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