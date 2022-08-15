Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol hakkında çok sert açıklama: Kasıtlı 'kol'larını maçlarımızda görmek istemiyoruz
Son dakika haberi...Beşiktaş Kulübü, dün akşam Alanyaspor maçında görev alan hakem Yasin Kol için çok sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Kulübü, dün akşam Alanyaspor maçında görev alan hakem Yasin Kol için çok sert bir açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.
Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.
Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası'nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.
Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca "Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın" derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?
- KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?
- DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları
- AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...
- KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB'de!
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?
- YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?