Beşiktaş’tan hakem Yasin Kol hakkında çok sert açıklama: Kasıtlı ’kol’larını maçlarımızda görmek istemiyoruz

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca "Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın" derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.





BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla"