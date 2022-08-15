Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: İntihar ettik diyebilirim

ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜZ

"10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü"