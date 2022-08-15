Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: İntihar ettik diyebilirim
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ismael yaptığı açıklamada "İntihar ettik diyebilirim. Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı." ifadelerini kullandı.
Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş kabusu yaşadı! 31. dakikada Alanyaspor deplasmanında Kevin N'Koudou, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın (pen.) golleriyle 3-0 öne geçen Kara Kartal mücadele sonunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Valerien Ismael de mücadeleyi değerlendirdi.
BU KABUL EDİLEMEZ
"Maça çok iyi başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Disiplini elden bırakmak kabul edilemez. Kırmızı kart, penaltı, kendi kalemize gol... İntihar ettik diyebilirim. Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı."
DAHA DİRİ OYUNCULARA İHTİYAÇ DUYDUK
"Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla... 3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçti, ondan sonra oyunu tutma konusu devreye girdi. Değişikliklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. Ghezzal sakatlıktan dolayı çıktı. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk."
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