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Canlı | Alanyaspor - Beşiktaş (CANLI SKOR) Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Canlı | Alanyaspor - Beşiktaş CANLI SKOR Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Lige Kayserispor'u mağlup ederek başlayan Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşmada Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

ALANYASPOR: Yusuf, Fatıh, Furkan, Balkovec, Candeıas, Umut Güneş, Leroy Fer, Yusuf, Tayfur, Efkan, Eduardo.

BEŞİKTAŞ: Ersın, Rosıer, Necıp, Saıss, Masuaku, Ghezzal, Salıh, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

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EKSİKLER CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek.

HEDEF 2'DE 2 YAPMAK

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

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