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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da savunmaya yeni aday Isak Hien!

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Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray’da savunmaya yeni aday Isak Hien!

Galatasaray transfer haberleri son dakika... Victor Nelsson'un da takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle savunma hattına birden fazla takviye yapma gerekliliği doğan Galatasaray'ın Djurgarden forması giyen Isak Hien ile ilgilendiği ve 23 yaşındaki savunmacının menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

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