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Ankara'da gol sesi yok! Ankaragücü 0-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

SPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Ankara’da gol sesi yok! Ankaragücü 0-0 Konyaspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Böylece her iki takım da sezona birer puanla başlamaya razı oldu.

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