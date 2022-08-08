Fenerbahçe’de 10 numaralı forma Arda Güler’in oldu

Genç oyuncuya 10 numaralı forması, kulüp başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus tarafından takdim edildi. Genç oyuncuya başarılar dileyen Başkan Ali Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik direktör Jorge Jesus da Arda'yı tebrik etti.