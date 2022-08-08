Fenerbahçe’de 10 numaralı forma Arda Güler’in oldu
Son dakika haberine göre Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe, futbol A takımındaki 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler’in giyeceğini açıkladı.
Genç oyuncuya 10 numaralı forması, kulüp başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus tarafından takdim edildi. Genç oyuncuya başarılar dileyen Başkan Ali Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik direktör Jorge Jesus da Arda'yı tebrik etti.
Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
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