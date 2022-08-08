Süper Lig'de ilk haftanın enleri! Güncel puan durumu! İşte Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. İlk haftayı averajla Medipol Başakşehir lider kapatırken, sezonun ilk golünü Trabzonsporlu Cornelius attı. İlk haftada ilk kırmızı kartı Kayserisporlu Karimi, ilk sarı kartı İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası yapılan 3 maçla tamamlandı.
Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.
Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.
Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.
SEZONUN İLK GOLÜ TRABZONSPORLU CORNELİUS'TAN
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.
Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.
İLK KARTLAR
Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü. İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY GALİBİYET GOLÜNÜ SON ANLARDA BULDU
Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı. İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.
Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.
İLK HAFTA SONUÇLARI
İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0
MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0
Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3
İKİNCİ HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
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