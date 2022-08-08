Süper Lig’de ilk haftanın enleri! Güncel puan durumu! İşte Spor Toto Süper Lig’de görünüm

Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.