Canlı | Fenerbahçe - Ümraniyespor (CANLI SKOR) Kadıköy'de kritik randevu! Maç saat kaçta hangi kanalda?

SON 4 SEZONDUR GALİBİYETLE BAŞLIYOR

Fenerbahçe için geride kalan dört sezonda lig başlangıçları güzel oldu. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de 2018-19 sezonunda Bursaspor'u 2-1, 2019-20'de ise Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe, 2020-21'de Rize'de 2-1'le, geçen sezon ise Adana Demir karşısında deplasmanda 1-0 galip gelerek lige giriş yaptı.