Canlı | Fenerbahçe - Ümraniyespor (CANLI SKOR) Kadıköy'de kritik randevu! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de bu sene şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadıköy'deki evinde ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'de 5 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maç saat 21.45'te başlayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in ilk haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe evinde Kadıköy'de ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Emre Mor, Valencia
Ümraniyespor: Serkan, S. Göksu, Glumac, Allyson, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaaieb
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JESUS LİGDE İLK KEZ KENARDA OLACAK
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.
5 İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.
ÜMRANİYESPOR İÇİN BİR İLK
Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.
Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezonun ilk resmi maçları olan Dinamo Kiev ve Slovacko karşılaşmalarında tribünleri doldurmuştu. 12. adam, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor mücadelesinin biletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Genel satışa başladıktan kısa süre toplamda 45 bin 442 bilet tamamen tükendi.
SON 4 SEZONDUR GALİBİYETLE BAŞLIYOR
Fenerbahçe için geride kalan dört sezonda lig başlangıçları güzel oldu. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de 2018-19 sezonunda Bursaspor'u 2-1, 2019-20'de ise Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe, 2020-21'de Rize'de 2-1'le, geçen sezon ise Adana Demir karşısında deplasmanda 1-0 galip gelerek lige giriş yaptı.
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