Galatasaray'a yeni dünya yıldızı! Memphis Depay sarı kırmızılı formaya yakın! Rakip Juventus...
Mertens ve Torreira transferiyle dünya transfer piyasasında da ses getiren Galatasaray şimdi de Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Juventus'un da talip olduğu Depay için Galatasaray'ın aceleci olmayacağı da iddia edildi. İşte detaylar...
Mertens ve Torreira'nın ardında ismi Galatasaray ile anılan bir başka dünya yıldızının kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.
MERTENS'TE OLDUĞU GİBİ RAKİP JUVE
Bu sırada da Galatasaray'ın Depay için devreye girdiği ancak bu transfer için aceleci davranmadığı iddia edildi. İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen Depay için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Juventus.
13 GOL 2 ASİST
İtalyan devi, Mertens ile de görüşmüş ancak oyuncu Galatasaray'ı tercih etmişti. Torino ekibi, Depay transferinde de en ciddi alıcılar arasında yer alıyor. Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis Depay, 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı.
28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli günlerini Lyon'da geçirirken Fransa'da 178 maça çıkmış ve 76 gol - 5 asistle oynamıştı. Hollanda Milli Takımı'yla ise 80 maçta görev alan Depay, 42 gol kaydetmeyi başardı.
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