Galatasaray’a yeni dünya yıldızı! Memphis Depay sarı kırmızılı formaya yakın! Rakip Juventus...

MERTENS'TE OLDUĞU GİBİ RAKİP JUVE

Bu sırada da Galatasaray'ın Depay için devreye girdiği ancak bu transfer için aceleci davranmadığı iddia edildi. İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen Depay için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Juventus.