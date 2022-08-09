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Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı: İsmi değiştirildi içerikler silindi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Fenerbahçe’nin YouTube hesabı çalındı: İsmi değiştirildi içerikler silindi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı çalındı. Hesabın isminin 'Andrew Tate' şeklinde değiştirildiği, içeriklerin ise tamamının silindiği görüldü. Kulüpten gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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