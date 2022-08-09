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Son dakika: Süper Lig’de 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: Süper Lig’de 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig’de ilk hafta oynanan karşılaşmaların ardından Trabzonspor, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Fenerbahçe ve Ümraniyespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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