SON DAKİKA! Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek. (SON DAKİKA SPOR HABERLERİ)
Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.
Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.
FENERBAHÇE, SLOVACKO MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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