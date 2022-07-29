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Ali Akman Galatasaray'da: Genç oyuncu bir sezon kiralık olarak forma giyecek

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Ali Akman Galatasaray’da: Genç oyuncu bir sezon kiralık olarak forma giyecek

Süper Lig'de Galatasaray, Eintraht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.20 yaşındaki genç oyuncu sezon sonuna kadar sarı kırmızı formayı giyecek. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman, Galatasaray'da kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile birlikte oynayacak.

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