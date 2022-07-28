Fenerbahçe maçında "Putin" tezahüratı: UEFA soruşturma başlattı
Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında taraftarlarca yapılan "Putin" tezahüratı ile ilgili açıklama geldi. Kulüp açıklamasında "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında taraftarlarca yapılan "Putin" tezahüratı ile ilgili açıklama geldi.
Kulüp açıklamasında "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
UEFA'DAN SORUŞTURMA
Diğer yandan olayla ilgili UEFA soruşturma başlattı.
FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN "PUTİN" TEZAHÜRATI AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tribünlerin bir bölümünden duyulan tezahüratın kulübü temsil etmediği ve kulübün kurumsal duruşunu yansıtmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin toplumsal ve insani konularda farkındalık oluşturmaya özen gösterdiği ve bunu bir sorumluluk olarak gördüğü vurgulanarak, "Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.
Sarı-lacivertlilerin, Ukrayna'da barışa dikkat etmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek bu ülke temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yaptığı hatırlatılarak, "Fenerbahçe Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur." denildi.
Dinamo Kievli oyuncuların attıkları golün ardından yaşadıkları gol sevinçlerine değinilen açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir. Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz."
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Kadıköy'de ağırladı.
MAÇIN İLK YARISINDA "PUTİN" SESLERİ
İlk yarıda Dinamo Kiev'in sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu.
Buyalskiy'in vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
ABARTILI SEVİNÇ
Konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçtikten sonra, Fenerbahçeli tribünler "Abartılı gol sevinci" nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.
MIRCEA LUCESCU BASIN TOPLANTISINA KATILMADI: BUNU BEKLEMEZDİM!
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.
Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.
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