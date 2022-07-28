Fenerbahçe maçında "Putin" tezahüratı: UEFA soruşturma başlattı

Dinamo Kievli oyuncuların attıkları golün ardından yaşadıkları gol sevinçlerine değinilen açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir. Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Kadıköy'de ağırladı.

MAÇIN İLK YARISINDA "PUTİN" SESLERİ

İlk yarıda Dinamo Kiev'in sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu.

Buyalskiy'in vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

ABARTILI SEVİNÇ

Konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçtikten sonra, Fenerbahçeli tribünler "Abartılı gol sevinci" nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.

MIRCEA LUCESCU BASIN TOPLANTISINA KATILMADI: BUNU BEKLEMEZDİM!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.