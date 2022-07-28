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Fenerbahçe taraftarının kurbanı oldu: Dinamo Kiev maçında “Putin” sesleri!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Fenerbahçe taraftarının kurbanı oldu: Dinamo Kiev maçında “Putin” sesleri!

Kadıköy’de hezimete uğrayan Fenerbahçe taraftarlarının dili yüzünden bir kez daha zora düştü. Fenerbahçeli taraftarlar, maçta Dinamo Kievli futbolcu Buyalskiy'nin ilk golü ardından yaşadığı gol sevincine "Vladimir Putin" tezahüratı ile karşılık verdi.  Daha sonra bu görüntüler dünya basınında bir anda yayıldı. Diğer yandan olaya tepki gösteren Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı ve "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Kadıköy'de ağıladı.

MAÇIN İLK YARISINDA "PUTİN" SESLERİ

İlk yarıda Dinamo Kiev'in sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu.

Buyalskiy'in vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

ABARTILI SEVİNÇ

Konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçtikten sonra, Fenerbahçeli tribünler "Abartılı gol sevinci" nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.

MIRCEA LUCESCU BASIN TOPLANTISINA KATILMADI: BUNU BEKLEMEZDİM!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçında “Putin” sesleri! FENERBAHÇE MAÇINDA "PUTİN" SESLERİ!

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