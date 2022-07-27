27 Temmuz 2022, Çarşamba
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SON DAKİKA | Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI İZLE ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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SON DAKİKA | Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI İZLE ANLATIM

Son dakika spor haberleri.... Futbol heyecanı sürüyor. Bugün Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Ülker Stadı'nda konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

İLK MAÇ: DINAMO KIEV: 0 - FENERBAHÇE: 0

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV İLK 11'LER

FENERBAHÇE | Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arão, İsmail, İrfan, King, Rossi, Valencia

DINAMO KIEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Garmash, Besedin

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Maçta galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK

İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.

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