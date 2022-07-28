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Luan Peres Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

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Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Luan Peres Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres İstanbul'a gelecek.

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