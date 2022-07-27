Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’tan Dinamo Kiev maçı yorumu: Tecrübe eksikliği

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini aktaran Jesus, "Hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Her ne kadar bugün King'in iptal olan golünün normal olduğunu düşünsem de İsmail'in ikinci sarı kartına da ağır diyebiliriz. Ama bunlar normal, çünkü İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Oynadığımız takım bu ligde çok tecrübeli bir takım. Bunlar da bugün Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti almasına sebep oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığınız hatalar belirleyici oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Jesus, bir basın mensubunun forvet transferine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Şunu anlamanızı istiyorum ki Fenerbahçe bu sezon Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladı. Bu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı. Sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar transferler belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transferi için kolay bir dönem değil."