Maccabi Netanya - Başakşehir | CANLI İZLE SKOR | İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Maccabi Netanya Başakşehir maçı kaçta? - Hangi kanalda? canlı yayınlanacak? İşte detaylar | Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşıyor.
MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Maccabi Netanya 11: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak
Başakşehir FK 11: Volkan, Júnior Caiçara, Léo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksić, Serdar, Chouiar, Okaka
MACCABI BAŞAKŞEHİR NETANYA MAÇI NE ZAMAN?
Maccabi Netanya Başakşehir maçı bu akşam saat 19:45'de başlayacak.
MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Netanya'yı elemesi durumunda bir sonraki aşamada Breidablik - Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Milyonlarca emekli bekliyordu: Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?
- MEB öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?
- "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- ABD'nin Arkansas, Maryland, Misssissipi, Güney Caroline, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?
- Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Sorusu