28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Maccabi Netanya - Başakşehir | CANLI İZLE SKOR | İlk 11'ler belli oldu

Maccabi Netanya - Başakşehir | CANLI İZLE SKOR | İlk 11'ler belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
ABONE OL
Maccabi Netanya - Başakşehir | CANLI İZLE SKOR | İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Maccabi Netanya Başakşehir maçı kaçta? - Hangi kanalda? canlı yayınlanacak? İşte detaylar | Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşıyor.

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Maccabi Netanya 11: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Başakşehir FK 11: Volkan, Júnior Caiçara, Léo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksić, Serdar, Chouiar, Okaka

MACCABI BAŞAKŞEHİR NETANYA MAÇI NE ZAMAN?

Maccabi Netanya Başakşehir maçı bu akşam saat 19:45'de başlayacak.

MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Netanya'yı elemesi durumunda bir sonraki aşamada Breidablik - Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA