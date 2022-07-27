Trabzonspor'da ayrılık: Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, geçtiğimiz yılın şubat ayında transfer ettiği Yunus Mallı ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Milli futbolcu, fesih karşılığında 7 milyon TL ücret alacak. Bordo-mavililer, söz konusu ücreti 10 taksitle ödeyecek.
Trabzonspor, A Milli Takım'la 25 maça çıkan milli futbolcu Yunus Mallı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
MALLI'YA 10 TAKSİTLE 7 MİLYON LİRA ÖDENECEK
Bordo-mavililerden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Mallı'nın fesih karşılığında 7 milyon TL ücret alacağı vurgulandı. Trabzonspor'un söz konusu ücreti 10 taksitle ödeyeceği ifade edildi.
Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."
GEÇTİĞİMİZ YIL 10 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Büyük umutlarla geçtiğimiz yılın şubat ayında bedelsiz olarak Almanya ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen Mallı, 10 maçta süre almış fakat skor katkısı üretememişti.
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