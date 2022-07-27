Trabzonspor’da ayrılık: Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."