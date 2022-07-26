Trabzonspor’da yeni hedef Alexander Djiku! Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması

Oynadıkça daha iyi hale geleceklerini belirten 59 yaşındaki hoca, transferle ilgili ise şöyle konuştu;

"Stoperi zaten konuşuyoruz. Elimizdeki duruma, kulübün yapısına göre eğer fırsat çıkarsa orta saha olabilir, forvet transferi yapılabilir. Forvetin her tarafında oynayabilen çok amaçlı oyuncu da olabilir. Onu değerlendiririz. Ama öncelikle stoperimizi alırsak saha dağılımımızla rekabet ortamı da daha iyi sağlanır. Onun için süreci bekliyoruz."