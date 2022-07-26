Trabzonspor'da yeni hedef Alexander Djiku! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer döneminin başarılı takımlarından oldu. Şampiyonlar Ligi için takıma takviyelerine devam eden son şampiyon Trabzonspor'da gözler stopere çevrildi.
Trabzonspor, bir oyuncu için daha hamle yaptı: Alexander Djiku... Bordo-Mavililer, Fransa ekiplerinden RC Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için kulübüne bonservis bedelini sordu.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen oyuncu için ödenebilir bir rakam istenmesi durumunda Trabzonspor, uzun vadeli bir taksit planı ile resmen kapıyı çalacak.
Sabah'ın haberine göre Fransız kulüplerinin de ilgi duyduğu Ganalı futbolcu geçen sezon 33 maçta sahada kaldı.
ABDULLAH AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ikinci yarısında sergilenen futboldan memnun kaldığını söyledi. 40'a yakın antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptıklarını vurgulayan Avcı, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.
Oynadıkça daha iyi hale geleceklerini belirten 59 yaşındaki hoca, transferle ilgili ise şöyle konuştu;
"Stoperi zaten konuşuyoruz. Elimizdeki duruma, kulübün yapısına göre eğer fırsat çıkarsa orta saha olabilir, forvet transferi yapılabilir. Forvetin her tarafında oynayabilen çok amaçlı oyuncu da olabilir. Onu değerlendiririz. Ama öncelikle stoperimizi alırsak saha dağılımımızla rekabet ortamı da daha iyi sağlanır. Onun için süreci bekliyoruz."
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