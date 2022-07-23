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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor Flavio Mederios Da Silva transferini açıkladı

Son dakika: Trabzonspor Flavio Mederios Da Silva transferini açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: Trabzonspor Flavio Mederios Da Silva transferini açıkladı

Son dakika... Trabzonspor Kulübü, Flavio Mederios Da Silva'yı AltaawounFC'ye kiraladı. Anlaşmaya göre Altaawoun Saudi FC, Trabzonspor'a kiralama bedeli olarak 200 bin dolar ödeme yapacak.

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