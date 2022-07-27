Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı maç izle! FB Dinamo Kiev canlı kesintisiz şifresiz izleme yolları! EXXEN SPOR canlı maç izle...

AVRUPA KUPALARINDA 242. MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü