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Son dakika: Fenerbahçe, Willian Arao için prensipte anlaştı

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Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika: Fenerbahçe, Willian Arao için prensipte anlaştı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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