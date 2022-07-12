12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sırp basketbolcu Nikola Kalinic Barcelona'da

Sırp basketbolcu Nikola Kalinic Barcelona'da

SPOR
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
ABONE OL
Sırp basketbolcu Nikola Kalinic Barcelona’da

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti. Kalinic, geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet Nikola Kalinic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kalinic, 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği sarı-lacivertlilerle Türkiye'de üçer lig ve kupa, bir THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Valencia ve Kızılyıldız'da görev yapmıştı.

"EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ

Geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Nikola Kalinic, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 12,6 sayı, 3,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA