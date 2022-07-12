Sırp basketbolcu Nikola Kalinic Barcelona'da
İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti. Kalinic, geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet Nikola Kalinic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kalinic, 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği sarı-lacivertlilerle Türkiye'de üçer lig ve kupa, bir THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Valencia ve Kızılyıldız'da görev yapmıştı.
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