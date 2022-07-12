12 Temmuz 2022, Salı
Mesut Özil'den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu
Geçen günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiği beliritlen Mesut Özil'in menajeri fesihe dair açıklama yaptı. Mesut Özil'in menajeri yaptığı açıklamalarda "Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şey feshedilmiş değil. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Kulübü açıklamayı yapacaktır. Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka. Daha önce de böyle bir tecrübe yaşadı, futbolda olağan şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 21:22
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