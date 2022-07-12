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Mesut Özil'den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu

Geçen günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiği beliritlen Mesut Özil'in menajeri fesihe dair açıklama yaptı. Mesut Özil'in menajeri yaptığı açıklamalarda "Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şey feshedilmiş değil. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Kulübü açıklamayı yapacaktır. Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka. Daha önce de böyle bir tecrübe yaşadı, futbolda olağan şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 21:22
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Mesut Özil’den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu

Fenerbahçe'de dört aydır kadroda olmayan Mesut Özil'in geleceği ile ilgili açıklamada bulunan menajeri Erkut Söğüt, sözleşme meselesine açıklık getirdi. Fenerbahçe ve Mesut Özil arasında yeni bir sürecin başladığını ifade eden Söğüt, "Yeni bir sürece girdik. Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir. Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır. Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün. Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

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Mesut Özil’den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu

MENAJERİ AÇIKLADI

Erkut Söğüt, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ABD'nin Los Angeles şehrinden İstanbul'a geldi. Söğüt, İstanbul Havalimanı'nda Mesut Özil'in Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedildiğine yönelik iddialar başta olmak üzere yıldız ismin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Mesut Özil’den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu

"FENERBAHÇE BİR MARKA, MESUT ÖZİL DE BİR MARKA"

Kadro dışı kalmanın hiçbir futbolcu için güzel olmadığı gibi Mesut için de iyi bir süreç olmadığını belirten Erkut Söğüt, "Ama futbolda olağan şeyler. Daha önce de yaşanmış, tecrübe ettiği bir olay olduğu için... Bizim için bu süreci en iyi şekilde geçirmek önemliydi. Hiçbir şekilde ne Mesut'un ne de Fenerbahçe camiasının bundan zarar görmemesi bizim için ön plandaydı. Çünkü Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka... Bu süreci doğal ve güzel bir şekilde geçirmek biçim için öncelikli hedefimizdi. Bazen haberler sızıyor dışarıya. Bizim tarafımızdan veya Fenerbahçe tarafından olmayan şeyler dışarıya sızabiliyor. Bunlar tabii ki üzücü olabiliyor. Çünkü yüzde 100 bilgi olmuyor. İki tarafa da zarar verecek şeyler olabiliyor. Mesut'un takımla antrenman yapma hakkı halen var. Buna rağmen kadro dışı kalmış bir futbolcu ve takımda sorun yaşatmak istemedi. Tek başına antrenmanlara devam etti. Kendini hazır tuttu. Birkaç defa Mesut, 'Ben Fenerbahçeliyim" diye belirtti. Oynamak istediğini söyledi" diye konuştu.

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Mesut Özil’den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu

"İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI YAPILMIŞTIR"

Mesut Özil'in kısa bir süreliğine Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takibi bırakmasıyla ilgili soruya Söğüt, "Bu süreç içerisinde belirli şeyler yapılıyor. Doğru veya yanlış; süreç içerisinde oyuncu veya kulüp tarafından olabiliyor. Şimdi tam detaylarına girmek istemiyorum. Çünkü o süreci ben tam olarak yaşamadım açıkçası. Kısa bir süreç oldu. Sonra tekrar takibe alındı. Orada sosyal medya ekibiyle ne oldu tam olarak ortaya çıkaramadık doğrusu. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe camiasıyla ve seyircisiyle hiçbir zaman bir sorunu olmadı. Tam tersine inanılmaz bir sevgi var. Ama algı yaratılmaya çalışılmıştır. Son dönemde belirli insanların medya üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası dahil yapılmıştır. 'Sanki Mesut gelmiş, oynamıyor, para kazanıyor' havası yaratılmaya dahi çalışılmıştır. Bu çok büyük bir ayıp. Herkes biliyor Mesut ilk ayı Fenerbahçe'de bedava top oynadı. Maddi durumlardan dolayı geldiğinde para kazanmadı. Başkalarının maaşı yatarken Mesut bedava oynadı. Mesut bir senedir Fenerbahçe'den maaş alan bir futbolcu. Her zaman oynamak istediğini, kadroda olmak istediğini; 'yok ben oturayım, yatayım' hiçbir zaman dememiştir. Böyle bir düşünceye sahip bir oyuncu değil. Ama maalesef medya bazen algı yaratmaya çalışabiliyor" şeklinde yanıt verdi.

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Mesut Özil’den ters köşe! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bittiği söylenen futbolcunun menajeri açıkladı: Fenerbahçe’nin resmi futbolcusu

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

"Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları ayrıldı" yönünde dün medyaya yansıyan bazı haberlerin hatırlatılmasına ilişkin olarak Erkut Söğüt şunları söyledi:

"ABD'den bu iş için geldim. Benim için önemli olan tabii ki müvekkilim. Böyle günler bizim için önemli. Dünkü haberleri ben de gördüm. Yine bir örnek mesela. Tam bir bilgi olmayan, yetersiz bir bilgi olan ama hem Mesut'a hem kulübe zarar vermek isteyen birinin haber sızdırdığını görüyoruz. Her zaman görüyoruz. Belki bu kişiyi bir gün hep beraber bulacağız.