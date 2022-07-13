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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Ghezzal

SPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Beşiktaş’ın yeni 10 numarası Ghezzal

Teknik direktör Valerien Ismael, Cezayirli yıldızı geçen sezondan farklı bir şekilde görevlendirmeye hazırlanıyor. Fransız teknik adam 30 yaşındaki oyuncuyu kanat yerine forvet arkasında serbest adam olarak deniyor.

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