SON DAKİKA: Fenerbahçe Norveçli futbolcu Joshua King ile anlaştı
Son dakika haberleri | Süper Lig'de yeni sezonda istediğini almak isteyen Fenerbahçe, son olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu Joshua King'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King'i İstanbul'a getiriyor.
Prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan 30 yaşındaki Norveçli oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır.
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