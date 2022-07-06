Beşiktaş'ın yeni golcüsü Jackson Muleka İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Demokratik Kongolu santrafor Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
Son günlerde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı.
MULEKA İSTANBUL'DA
Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve son olarak da Wout Weghorst'a siyah-beyazlı formayı giydiren yönetim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da geçiren, Standard Liege'den Jackson Muleka'yı İstanbul'a getirdi.
22 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
12 GOL ATMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.
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