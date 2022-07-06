Beşiktaş’ın yeni golcüsü Jackson Muleka İstanbul’da

Son günlerde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı.

MULEKA İSTANBUL'DA

Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve son olarak da Wout Weghorst'a siyah-beyazlı formayı giydiren yönetim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da geçiren, Standard Liege'den Jackson Muleka'yı İstanbul'a getirdi.