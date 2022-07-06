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Son dakika: Beşiktaş'tan KAP'a Muleka açıklaması

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Beşiktaş’tan KAP’a Muleka açıklaması

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, futbolcu Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.

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