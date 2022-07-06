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Galatasaray'dan Caleb Ekuban atağı! Cimbom forvete onu istiyor

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Galatasaray’dan Caleb Ekuban atağı! Cimbom forvete onu istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet hattına yapılması planlanan takviyede sürpriz bir isim gündeme geldi. Aslan'ın Genoa forması giyen Caleb Ekuban ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

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