Nwakaeme Galatasaray'a doğru! Yapılan görüşmede yıldız oyuncuya teklif sunuldu
Sezona Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan da Kazımcan Karataş transferleriyle başlayan Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme için devreye girdiği ve oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezonda Okan Buruk'un liderliğinde lige iddialı başlamak isteyen Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
CİMBOM'DAN İKİ TRANSFER
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan da Kazımcan Karataş transferlerini açıklayan Galatasaray yeni bir hamle daha yapmak istiyor.
GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİ
Nijeryalı yıldızın gösterdiği performans sonrası talipleri artarken teklifler de gelmeye başladı. Daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de görüşmeler yaptığı Nwakaeme için yeni bir bomba iddia gündeme geldi.
Daha önce Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro istediği ortaya çıkan Nwakaeme bu sefer de yeniden Galatasaray ile temasa geçti.
OYUNCU İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Fanatik'in haberine göre, para konusunda Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin Galatasaray ile yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi.
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