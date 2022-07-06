Nwakaeme Galatasaray’a doğru! Yapılan görüşmede yıldız oyuncuya teklif sunuldu

GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİ

Nijeryalı yıldızın gösterdiği performans sonrası talipleri artarken teklifler de gelmeye başladı. Daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de görüşmeler yaptığı Nwakaeme için yeni bir bomba iddia gündeme geldi.

Daha önce Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro istediği ortaya çıkan Nwakaeme bu sefer de yeniden Galatasaray ile temasa geçti.