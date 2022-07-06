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Nwakaeme Galatasaray'a doğru! Yapılan görüşmede yıldız oyuncuya teklif sunuldu

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Nwakaeme Galatasaray’a doğru! Yapılan görüşmede yıldız oyuncuya teklif sunuldu

Sezona Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan da Kazımcan Karataş transferleriyle başlayan Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme için devreye girdiği ve oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Yeni sezonda Okan Buruk'un liderliğinde lige iddialı başlamak isteyen Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

CİMBOM'DAN İKİ TRANSFER

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan da Kazımcan Karataş transferlerini açıklayan Galatasaray yeni bir hamle daha yapmak istiyor.

GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİ

Nijeryalı yıldızın gösterdiği performans sonrası talipleri artarken teklifler de gelmeye başladı. Daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de görüşmeler yaptığı Nwakaeme için yeni bir bomba iddia gündeme geldi.

Daha önce Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro istediği ortaya çıkan Nwakaeme bu sefer de yeniden Galatasaray ile temasa geçti.

OYUNCU İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre, para konusunda Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin Galatasaray ile yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Yönetim ve oyuncu arasında sıkı pazarlıkların yapıldığı ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Nwakaeme'nin transfermarkt'taki piyasa değeri 5 milyon Euro olarak görülüyor.

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